Merck bi z zdravilom za covid-19 lahko ustvaril sedem milijard dolarjev prihodkov

New York, 28. oktobra - Ameriški farmacevtski velikan Merck & Co. je s poslovnimi rezultati v tretjem letošnjem četrtletju presegel pričakovanja analitikov. Obenem je ocenil, da bi lahko z zdravilom za covid-19 molnupiravir do konca prihodnjega leta ustvaril sedem milijard dolarjev prihodkov, če ga odobri ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA).