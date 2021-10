Drevored japonskih češenj v spomin na olimpijske igre in v čast diplomatskim odnosom

Grosuplje, 28. oktobra - V Grosuplju so danes zasadili drevored japonskih češenj v spomin na olimpijske in paraolimpijske igre v Tokiu 2020 ter na 30-letnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med Japonsko in Slovenijo. Veleposlaništvo Japonske želi z njimi prispevati k zelenim površinam v mestih in Slovencem omogočiti, da bodo lahko vsako pomlad občudovali cvetoče češnje.