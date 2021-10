Caterpillar v tretjem četrtletju povečal dobiček in prihodke

New York, 28. oktobra - Ameriški proizvajalec težke gradbene opreme Caterpillar je v tretjem četrtletju letošnjega leta podvojil dobiček iz enakega četrtletja lani, vendar pa so še večjo rast zavrle težave v dobavnih verigah. Prihodki so od lani narasli za 25 odstotkov na 12,4 milijarde dolarjev.