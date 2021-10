Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s predstavniki šolstva o dodatnih epidemioloških ukrepih

Ljubljana, 28. oktobra - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo sestanek z rektorji, predstavniki študentov in sindikatov, na katerem so se seznanili z dodatnimi epidemiološkimi ukrepi na področju izobraževanja, ki stopajo v veljavo 1. novembra. Izobraževalni proces v šolah bo sicer tudi po jesenskih počitnicah potekal po modelu B, so sporočili.