Na razstavi v Budimpešti umetnost od Cezanna do Maleviča

Budimpešta, 29. oktobra - V Muzeju lepih umetnosti v Budimpešti bodo danes odprli razstavo, ki raziskuje stične točke med francoskim postimpresionistom Paulom Cezannom in klasičnimi avantgardnimi umetniki. Njegova dela bodo na razstavi z naslovom Od Cezanna do Maleviča: Od Arkadije do abstrakcije postavljena ob umetninah kubistov, ruske avantgarde in gibanja Bauhaus.