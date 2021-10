Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost nad izhodiščem

Ljubljana, 28. oktobra - Indeks SBI TOP je danes na ljubljanski borzi pridobil 0,08 odstotka in se ustalil pri 1187,3 točke. Promet je znašal skromnih 382.597 evrov, največ ga je bilo z delnicami Krke (158.710 evrov), ki so ostale na izhodiščni ravni. V prvi kotaciji so se najbolj podražile delnice Petrola (+1,14 odstotka), pocenile pa delnice NLB (-0,8 odstotka).