Vreme: Danes in jutri bo pretežno jasno

Ljubljana, 28. oktobra - Popoldne bo pretežno jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo pretežno jasno, po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo ponehala. Jutranje temperature bodo od -2 do 3, v krajih z burjo in ob morju od 5 do 8, najvišje dnevne od 11 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Proti večeru se bo ponekod v zahodni Sloveniji oblačnost povečala.

V nedeljo bo na vzhodu še dokaj sončno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, ponekod v zahodni Sloveniji bo občasno že rahlo deževalo. Ponekod bo pihal veter južnih smeri, ob morju bo proti večeru zapihal jugo.

Vremenska slika: Nad srednjo, vzhodno in južno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Z vzhodnimi vetrovi priteka k nam nekoliko toplejši in v spodnjih plasteh ozračja razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo dokaj jasno vreme, po nižinah v notranjosti pa bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost, ki lahko ponekod vzhodno od nas vztraja tudi del popoldneva. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja.