Pahor verjame v vodilno vlogo Evrope v svetu

Bruselj, 28. oktobra - Evropa je lahko in bi morala biti vodilna v svetovnih zadevah, a pogoj za to je večja povezanost, je dejal predsednik Borut Pahor v današnji razpravi v organizaciji bruseljskega think tanka EPC, v kateri so sogovorniki med drugim spregovorili o vlogi EU v svetu, dotaknili pa so se tudi širitve in vladavine prava.