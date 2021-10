Tržaško gledališče predstavilo novo sezono Vzlet

Trst, 28. oktobra - Slovensko stalno gledališče v Trstu je danes predstavilo program nove sezone z naslovom Vzlet. Zaradi trenutnih razmer so abonmajski cikel prvič predstavili sredi jeseni, kot glavno temo pa so napovedali umetniške, vizionarne in osvobajajoče vzlete. Sezona bo v Trstu in Gorici ponudila štiri produkcije in koprodukcije ter gostujoči predstavi.