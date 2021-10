Bruselj s predlogom za zaščito pred obstojnimi organskimi onesnaževali

Bruselj, 28. oktobra - Evropska komisija je danes sprejela predlog za zaščito zdravja ljudi in okolja pred nekaterimi najškodljivejšimi kemikalijami v odpadkih - obstojnimi organskimi onesnaževali. Predlog po pojasnilih komisije zaostruje mejne vrednosti za te kemikalije v odpadkih in jim preprečuje ponovni vstop v gospodarstvo, so sporočili iz Bruslja.