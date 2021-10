V Murski Soboti pred dnevom reformacije o Bohoriču in Küzmiču

Murska Sobota, 28. oktobra - Ob 250-letnici Küzmičevega Nouvoga zakona in 500. obletnici rojstva Adama Bohoriča danes v Evangeličanskem centru v Murski Soboti potekata znanstvena simpozija. Predavatelji odstirajo zgodovinske okoliščine takratnega časa in se posvečajo pomenu Bohoriča za slovenski jezik in Nouvemu zokonu kot normi in predpisu prekmurskega knjižnega jezika.