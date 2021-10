Letošnji pridelek večine poznih poljščin slabši kot lani

Ljubljana, 31. oktobra - Spomladanska pozeba, mrzla pomlad in poletna suša so krojile pridelek večine poznih poljščin. Že tako zmanjšane pridelke je ponekod oklestila še toča. Tako bo letina večine poznih poljščin dosti slabša od prejšnje, je pred dnevi objavil statistični urad. Manj bo koruze, poznega krompirja, hmelja in poznih oljnic.