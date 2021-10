Zakonodajni predlog za izplačilo dodatka poklicnim gasilcem v prostovoljnih gasilskih enotah ni prepričal matičnega odbora

Ljubljana, 28. oktobra - Odbor DZ za obrambo je na današnji seji opravil drugo obravnavo predloga zakona o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah poklicnim gasilcem, zaposlenih v prostovoljnih gasilskih enotah. Predlagane rešitve, ki so jih oblikovali v LMŠ in jih v DZ vložili skupaj z Levico in NeP, niso uspele prepričati večine članov odbora.