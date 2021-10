V Starošincah požar v piščančji farmi povzročil za 150.000 evrov škode

Kidričevo, 28. oktobra - V naselju Starošince v občini Kidričevo je v sredo pozno zvečer prišlo do požara v enem od objektov piščančje farme. Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Maribor, je po nestrokovni oceni nastalo za okoli 150.000 evrov škode. Policisti sicer z zbiranjem obvestil in preiskavo dogodka nadaljujejo.