V Krškem bo zaživela pravljično-doživljajska pot za vso družino Krškočara

Krško, 30. oktobra - V Krškem bodo ob t. i. noči čarovnic danes odprli novo gozdno dogodivščino za vso družino oz. doživljajsko pot Krškočara, ki je sedma pot pravljično-doživljajske transverzale po Sloveniji. Čarovniško šolo v naravi sta uredila krška občina in zavod Škrateljc. Projekt so sofinancirali Občina Krško in številni lokalni ter drugi partnerji.