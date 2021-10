Krimovke v soboto proti branilkam naslova

Ljubljana, 28. oktobra - Rokometašice Krima Mercatorja bodo v soboto v Stožicah gostile aktualne prvakinje lige prvakinj, ekipo Vipersa iz Kristiansanda. Slovenske in norveške predstavnice v elitnem evropskem rokometnem tekmovanju so stare znanke rokometnih igrišč, nazadnje so se dvakrat pomerile v pretekli sezoni, ko so gostje vsaj v Ljubljani stežka prišle do zmage.