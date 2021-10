Športno-rekreativni centri opozarjajo na boj za obstanek

Ljubljana, 28. oktobra - Športno-rekreativni centri se dobrih šest mesecev po ponovnem odprtju še vedno borijo za obstanek in preživetje, opozarja sekcija za fitnes, rekreacijo in regeneracijo pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Ukrepi in omejitve v kombinaciji z apatičnostjo, ki je zavladala družbi, po njihovih navedbah onemogočajo sproščeno opravljanje dejavnosti.