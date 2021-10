Ljubljana, 29. oktobra - Danes obeležujemo svetovni dan možganske kapi, ene najpogostejših srčno-žilnih bolezni. Možganska kap v Sloveniji vsak dan prizadene deset ljudi, oziroma 4000 ljudi na leto. Je med vodilnimi vzroki smrti in invalidnosti po vsem svetu, vendar bi skoraj vse možganske kapi lahko preprečili, so zapisali v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije.