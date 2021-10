Na posvetu o vojnih grobiščih v ospredju pomen vzpostavitve enotnega registra vojnih grobov in grobišč

Ljubljana, 28. oktobra - V organizaciji državnega sveta in Komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč je danes potekal posvet o vojnih grobovih, pokopališčih in grobiščih. Sodelujoči so ob tem izpostavili pomen celostnega, enotnega in preglednega registra, ki bo omogočil ureditev problematike področja vojnih grobišč.