Koprčani v blagajno NZS 1900 evrov

Brdo pri Kranju, 28. oktobra - Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Boštjan Jeglič je po 14. krogu Prve lige Telemach kaznoval pet klubov. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, ki so ponovno prižigali bakle in petarde na tribunah, bo največ plačal Koper, 1900 evrov. Njegovi navijači so tudi žaljivo skandirali ter razbijali na montažni tribuni.