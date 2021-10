V Moskvi začeli z izvajanjem strožjih zajezitvenih ukrepov

Moskva, 28. oktobra - Rusija je danes znova poročala o rekordnem številu okužb zaradi novega koronavirusa in covidnih smrti v zadnjih 24 urah. V Moskvi so oblasti danes začele z izvajanjem strogih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Moskovske oblasti so izvajanje ukrepov napovedale za 11 dni, do 7. novembra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.