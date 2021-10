Kulturne organizacije ob rebalansu proračuna za 2022 pozvale k ohranitvi predvidenih sredstev

Ljubljana, 28. oktobra - Krovne organizacije v kulturi so v skupnem javnem pismu ob rebalansu proračuna za leto 2022 pozvale k ohranitvi tradicije in inovativnosti v kulturi. V letih 2022 in 2023 je sicer kulturi namenjen visok odstotek financiranja, a jih skrbi nižanje sredstev za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, iz katere država sofinancira nevladne organizacije.