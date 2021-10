V državni upravi odslej notranje poslovanje le v elektronski obliki

Ljubljana, 29. oktobra - Vlada je v sredo sprejela spremembe uredbe o upravnem poslovanju, veljati pa bo začela 13. novembra. Uredba določa, da bodo organi državne uprave, občine in nosilci javnih pooblastil najkasneje do 4. aprila 2022 prešli na notranje poslovanje z dokumenti v elektronski obliki, so sporočili po seji vlade.