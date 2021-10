Slovenske kegljačice z Nemkami za polfinale SP na Poljskem

Varšava, 28. oktobra - Na drugi tekmi skupinskega dela svetovnega prvenstva v poljskem mestu Tarnowo Podgorne so slovenske kegljačice doživele prvi poraz. Tokrat proti močnim Madžarkam s 3:5 (3475:3625). Tako so osvojile drugo mesto v skupini in se bodo danes z Nemkami borile za uvrstitev v polfinale.