New York, 28. oktobra - Panterji s Floride na začetku severnoameriške hokejske lige NHL ne poznajo poraza. Na svoji sedmi tekmi so zabeležili sedmo zmago, na domačem ledu so s 4:1 ugnali Boston Bruins. S tem so postali 14. ekipa v zgodovini, ki so ligo začeli s sedmimi zmagami.