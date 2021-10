Nafta se je pocenila

Singapur, 28. oktobra - Cene nafte so se danes precej znižale in se tako oddaljile od rekordnih vrednosti zadnjih let, kjer so se gibale v minulih dneh, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Cene so navzdol potisnili sveži podatki iz ameriških skladišč, po katerih so se zaloge nafte v ZDA v preteklem tednu povečale.