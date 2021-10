Tokio, 28. oktobra - Borze v Aziji so danes obarvane v rdeče. V Tokiu so se tečaji znižali, ker so podjetja objavila šibke četrtletne poslovne rezultate, sicer pa vlagatelji že pogledujejo proti nedeljskim parlamentarnim volitvam na Japonskem, mnenja analitikov povzema francoska tiskovna agencija AFP.