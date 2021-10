Na vipavski hitri cesti je med Nanosom in Ajdovščino zaradi burje promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Ponekod po Sloveniji gosta megla v pasovih zmanjšuje vidljivost.

Po podatkih Italijanske policije bo do 31. oktobra zaradi vrha G 20 poostren nadzor na italijanskih mejah.

Prelaz Korensko sedlo bo zaradi sečnje dreves zaprt od danes do petka vsak dan med 8. in 16. uro, od 2. do 5. novembra vsak med 8. in 16. uro ter od 8. do 11. novembra vsak dan med 8. in 16. uro.

Zaradi del je na primorski avtocesti zaprt priključek Kastelec v obe smeri ter uvoz Sežana proti Ljubljani. Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi, na dolenjski avtocesti pa izvoz Obrežje/Mokrice iz smeri Ljubljane

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si