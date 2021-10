Newyorške borze končale neenotno

New York, 27. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Glavni indeksi so nazadovali z rekordnih vrednosti, saj je navdušenje nad dobrimi poslovnimi rezultati premagala politika Washingtona. Vlagatelji so spremljali mešane informacije o dobičkih podjetij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.