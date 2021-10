Kamnik, 27. oktobra - V Kamniku bi danes morala biti na sporedu zaostala tekma 2. kroga slovenske ženske odbojkarske lige med domačim Calcitom Volleyjem in GEN-I Volleyjem. A ta je preložena. Kot so pojasnili v kamniškem klubu, so Novogoričanke odpovedale prihod na tekmo zaradi bolezni v ekipi. Nov datum še ni določen.