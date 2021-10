Letošnja Jenkova nagrajenka je Nina Dragičević za zbirko To telo, pokončno

Kranj, 27. oktobra - Jenkovo nagrado za leto 2021 prejme Nina Dragičević za pesniško zbirko To telo, pokončno. Žirija jo je opredelila kot knjigo, ki jo v tem trenutku zagotovo potrebujemo. Dobitnico so razglasili nocoj v Kranju v okviru letošnjih Jenkovih dnevov. Ob tem so nagrado izročili še lanskoletnemu nagrajencu Branetu Mozetiču.