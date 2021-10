Iličić strelec pri zmagi Atalante

Ljubljana, 27. oktobra - Nogometaši Atalante so v 10. krogi italijanske lige gostovali pri Sampdorii in zmagali s 3:1. Slovenski reprezentant Josip Iličić je dosegel zadnji zadetek za zmagovalce. Empoli pa je gostil Inter in izgubil z 0:2. Pri slednjem je Samir Handanović branil celo tekmo, pri prvem pa je Petar Stojanović igral do 82. minute.