Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. 10.)

Ljubljana, 27. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o odločitvi okrajnega sodišča v Velenju, da mora premier Janez Janša zaradi izjav o lastništvu vile, kjer ima sedež stranka SD, plačati 10.000 evrov odškodnine in se javno opravičiti. Poročale so tudi o slabšanju epidemiološke situacije v Sloveniji in o svarilih stroke pred delnim zaprtjem družbe.