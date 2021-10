Ljubljana, 27. oktobra - Nogometaši Celja, Brava in Kopra so prvi polfinalisti pokala Pivovarne Union. Celjani so v Domžalah v prvem četrtfinalu po enajstmetrovkah premagali Kalcer Radomlje s 4:3, Bravo je prav tako po strelih z bele pike v gosteh ugnal Muro s 3:2, Koper pa v Ljubljani Olimpijo z 1:0.