Japonska podarilo seizmološke naprave Zagrebu

Zagreb, 28. oktobra - V Zagrebu so od Japonske dobili štiri seizmološke naprave za zgodnje zaznavanje in opozarjanje na potres. Naprave so podarili zagrebški katedrali in katoliški cerkvi ter še zagrebški otroški bolnišnici in kliničnemu centru (KBC) sester usmiljenk, so objavili na spletni strani zagrebške nadškofije.