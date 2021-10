Boeing v tretjem četrtletju zmanjšal izgubo

New York, 27. oktobra - Ameriški proizvajalec letal Boeing je v tretjem četrtletju letošnjega leta ustvaril 109 milijonov dolarjev čiste izgube, potem ko je ta v enakem lanskem obdobju znašala 499 milijonov evrov. Prihodki so se na letni ravni okrepili za osem odstotkov na 15,3 milijarde dolarjev. Četrtletni rezultati so razočarali analitike.