Protesti zoper protikoronske ukrepe tokrat po več krajih po Sloveniji

Ljubljana/Maribor/Celje/Koper, 27. oktobra - Protesti proti vladnim ukrepom za zajezitev širjenja koronavirusu in pogoju PCT (preboleli, cepljeni, testirani) tokrat potekajo po več krajih po Sloveniji. V Ljubljani se je na Trgu republike zbralo nekaj sto protestnikov ponovno, v Mariboru, Celju in Kopru se je zbralo do sto ljudi. Shodi za zdaj potekajo mirno.