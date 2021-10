Nekdanji svetovni prvak po novem v španski drugi ligi

Madrid, 27. oktobra - Fernando Llorente, ki je s Španijo osvojil naslov svetovnega in evropskega prvaka v letih 2010 in 2012, bo kariero nadaljeval v drugi ligi. Izkušeni napadalec bo do konca sezone igral za Eibar, ki se želi hitro vrniti v špansko prvoligaško konkurenco. Prestop so potrdili tudi v klubu.