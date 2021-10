Merck bo z nerazvitimi državami delil licenco za zdravilo proti covidu-19

New York, 27. oktobra - Ameriški farmacevtski velikan Merck je sporočil, da je podpisal dogovor z organizacijo Medicines Patent Pool (MPP)za globalni dostop do svojega zdravila proti covidu-19 molnupiravir. MPP s podporo ZN pomaga revnim državam, da pridejo do potrebnih zdravil. Dogovor bo omogočil širok dostop do zdravila 105 državam z nizkimi in srednjimi dohodki.