Ob belgijski obali rešili 24 migrantov

Bruselj, 27. oktobra - Ob belgijski obali so danes rešili 24 migrantov, ki so poskušali s čolnom doseči Veliko Britanijo in so se znašli v težavah, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki povzema poročanje belgijske tiskovne agencije Belga. Pet rešenih migrantov je bilo podhlajenih, eden od njih huje.