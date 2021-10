Avtoprevozniki opozarjajo na možnost motenj v oskrbi

Ljubljana, 27. oktobra - Avtoprevozniki pri OZS in GZS so danes opozorili, da se soočajo z naraščajočimi cenami pogonskih goriv, moteno oskrbo dodatka za čistejši izpuh AdBlue in pomanjkanjem voznikov, kar lahko vodi v moteno oskrbo. Državo pozivajo k ukrepanju, da zajezi cene pogonskih goriv za čas krize in da podpiše sporazum o zaposlovanju delovne sile iz tretjih držav.