V koaliciji poudarili pomen vladnih ukrepov za starejše, v delu opozicije kritični

Ljubljana, 27. oktobra - Člani odbora DZ za delo iz vrst koalicije so danes na seji o položaju starejših, sklicani na zahtevo koalicije, poudarjali pomen ukrepov aktualne vlade za boljši položaj starejših. Člani odbora iz dela opozicije pa so vladi denimo očitali pomanjkljiv predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Sejo so za danes prekinili, nadaljevali jo bodo 4. novembra.