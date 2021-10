Na primorski avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani je zastoj dolg približno dva kilometra. Zamuda je ocenjena na 5 do 10 minut.

Osebna vozila čakajo na mejnem prehodu Gruškovje pri vstopu in izstopu iz države do 30 minut. Tovorna vozila čakajo pri vstopu eno uro na mejnem prehodu Gruškovje in več kot dve uri na mejnem prehodu Obrežje.

Po podatkih italijanske policije bo zaradi vrha G 20 od danes od 22. ure poostren nadzor na italijanskih mejah. Nadzor naj bi trajal do nedelje.

Prelaz Korensko sedlo bo zaradi sečnje dreves zaprt od danes do petka vsak dan med 8. in 16. uro, od 2. do 5. novembra vsak med 8. in 16. uro ter od 8. do 11. novembra vsak dan med 8. in 16. uro.

Zaradi del je na primorski avtocesti zaprt priključek Kastelec v obe smeri ter uvoz Sežana proti Ljubljani. Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi, na dolenjski avtocesti pa izvoz Obrežje/Mokrice iz smeri Ljubljane

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si