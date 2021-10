Seja odbora DZ za finance o sanaciji bank zaradi nekoliko razgretega ozračja prekinjena

Ljubljana, 27. oktobra - Sanacija bank, ki jo je v letih 2013 in 2014 izvedla vlada Alenke Bratušek, je bila neprimerna in škodljiva, je bilo na seji odbora DZ za finance slišati iz vrst SDS in NSi, ki sta skupaj s SMC zahtevali razpravo na to temo. Bratuškova je medtem opozorila, da so finančno luknjo izkopali v času prve vlade Janeza Janše. Seja je bila nato prekinjena.