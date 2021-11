Ljubljana, 1. novembra - Z današnjim dnem so se zvišale cene cigaret in drugih tobačnih izdelkov. Za zavojček 20 cigaret s cenika Tobačne Ljubljana je treba odšteti 10 centov več, to pomeni podražitev za približno 2,5 odstotka. Zvišanje cen je posledica zvišanja trošarin, ki ga je septembra sprejela vlada.