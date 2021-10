EU in Turčija za tesnejše sodelovanje v raziskovalnih programih unije

Bruselj, 30. oktobra - Evropska komisija in Turčija sta se ta teden dogovorili o tesnejšem sodelovanju v raziskovalnih, inovacijskih in izobraževalnih programih EU za obdobje 2021-2017. Na podlagi sklenjenega sporazuma bo lahko Turčija med drugim sodelovala v programih Obzorje Evropa in Erasmus+.