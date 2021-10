ILO: Trg dela po pandemiji okreva počasnejše od pričakovanj

Ženeva, 27. oktobra - Pandemija covida-19 je trg dela prizadela bolj, kot je sprva kazalo, pri njegovem okrevanju pa se kažejo velike razlike med bogatejšimi in revnejšimi državami, je danes opozorila Organizacija za delo (ILO), ki deluje pod okriljem Združenih narodov. Razlog za razkorak so velike razlike pri razdelitvi cepiv in finančne zmogljivosti držav.