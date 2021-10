S slovenskim znanjem na poti do novega genskega zdravila za zdravljenje raka

Ljubljana, 27. oktobra - Onkološki inštitut Ljubljana je postal prvi nosilec dovoljenja za izvajanje klinične študije novega genskega zdravila za zdravljenje raka v Sloveniji. Zdravilo, postopek priprave in celotno proizvodno okolje so plod slovenskega znanja in izkušenj strokovnjakov, ki so več kot tri leta sodelovali v projektu SmartGene.si.