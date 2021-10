Slovenija in evropska agencija eu-LISA gostili konferenco o digitalnem schengenskem območju

Ljubljana, 27. oktobra - Slovenija kot predsedujoča Svetu EU in evropska agencija eu-LISA sta danes organizirali 8. konferenco z naslovom Proti digitalnemu schengenskemu območju. Udeleženci so govorili o napredku in pomanjkljivostih pri uvajanju sodobnih tehnologij na zunanjih mejah EU, so sporočili z notranjega ministrstva.