Poklukar: V epidemiji smo na prelomnici, če se trend ne obrne, bom predlagal vsaj delno zaprtje družbe

Ljubljana, 27. oktobra - Minister za zdravje Janez Poklukar je na današnji novinarski konferenci poudaril, da je epidemiološka slika slaba in da gremo v najslabše stanje v epidemiji. Če se trend ne bo obrnil in če bo število bolnikov na intenzivni negi naraslo na 160 do 180, bo vladi predlagal vsaj delno zaprtje družbe, je napovedal. Zaostruje se tudi izvajanje pogoja PCT.